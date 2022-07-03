Украина

Одразу у двох клубах українській Прем'єр-лізі можуть відбутися помітні зміни.

Дніпро-1 запропонував контракти головного тренера та спортивного директора Олександру Кучеру та Євгену Краснікову відповідно. Про це повідомляє ТаТоТаке.

"У нас відбулася попередня розмова. Але рішення буде прийнято протягом дня-двох після консультацій із президентом клубу Олександром Ярославським та вболівальниками.

Якщо ми з Олександром Кучером увійдемо до СК Дніпро-1, то почнемо працювати засукавши рукави – інакше не вміємо.

Але не менш важливо у цій ситуації врятувати Металіст. Угода про оренду Дніпром-1 наших гравців може забезпечити достойне фінансування харківського клубу та його академії у сезоні-2022/23", — сказав Красніков.

Зазначимо, що за підсумками минулого достроково завершеного сезону Металіст під керівництвом Кучера посів перше місце в Першій лізі і завоював право на підвищення до УПЛ на майбутню кампанію.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч очолить Шахтар.