Украина

Контракти футболістів добігли кінця.

Олександрія активно працює над підписанням нових футболістів, але є гравці, які залишають команду.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, олександрійців після завершення соку дії контракту залишили Кирило Ковалець та Володимир Одарюк.

Володимир Одарюк дебютував за команду 25 липня 2021 року у виїзному матчі проти луганської Зорі. Загалом, за Олександрію провів 16 матчів в чемпіонаті України.

Кирило Ковалець дебютував за містян 22 липня 2018 року у матчі Карпати — Олександрія. Загалом, за команду провів 88 офіційних матчів, забивши 14 м’ячів.

Нагадаємо, що раніше Олександрія підписала вихованця Динамо Київ.