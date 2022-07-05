Украина

Кияни не змогли обіграти швейцарську команду.

Динамо Київ у рамках чергового товариського благодійного поєдинку грало проти швейцарського Янг Бойза.

Кияни та їхні суперники за дев'яносто хвилин ігрового часу так і не змогли вразити ворота один одного.

Янг Бойз — Динамо К 0:0

Стартовий склад Динамо К: Бущан – Кендзера, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербич – Бесєдін

Нагадаємо, що це не останній матч Динамо Київ на зборах — кияни знову зіграють проти Люцерна.