Кияни не змогли обіграти швейцарську команду.
Денис Попов, фото Динамо
05 липня 2022, 21:37
Динамо Київ у рамках чергового товариського благодійного поєдинку грало проти швейцарського Янг Бойза.
Кияни та їхні суперники за дев'яносто хвилин ігрового часу так і не змогли вразити ворота один одного.
Янг Бойз — Динамо К 0:0
Стартовий склад Динамо К: Бущан – Кендзера, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербич – Бесєдін
Нагадаємо, що це не останній матч Динамо Київ на зборах — кияни знову зіграють проти Люцерна.