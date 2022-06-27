Украина

Команди зустрічались поміж собою минулого року.

Напередодні київське Динамо не змогло розпочати перемогою над швейцарським Івердоном-Спорт (1:1) першу частину цьогорічних літніх зборів, які команда Мірчі Луческу проводить у центральній частині Європи.

Івердон-Спорт — Динамо 1:1 Відео голів та огляд товариського матчу

Не встигли гравці "біло-синіх" як слід відпочити після цієї гри, як у їхньому графіку з’явився ще один контрольний поєдинок.

Майбутнім суперником киян стане також представник Швейцарії — добре знайомий уболівальникам Динамо Люцерн, із яким команда зустрічалась уже тричі за останні сім років у рамках товариських зустрічей.

За підсумками цього сезону команда з однойменного міста опинилась на передостанній сходинці турнірної таблиці, після чого захистила своє право й надалі грати в "елітному" дивізіоні в двобої проти Шафгаузена (4:2, за сумою двох матчів).

Зустріч між Люцерном та Динамо Київ відбудеться 9 липня, о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться на стадіоні Герзаг у місті Еммен.

Минулого разу ці клубі розійшлися нічиєю 3:3, яка сталась майже рік тому (7 липня 2021 року).

Нагадаємо, що раніше Мірча Луческу висловився стосовно чергового витку агресії проти України, задля подолання наслідків якої, зокрема, і проводитиметься прийдешня гра.