Украина

Футболіст Динамо зацікавив одного з місцевих грандів.

Атакувальний півзахисник київського Динамо Бен'ямін Вербіч може залиши столичний клуб.

В послугах 28-річного словенця зацікавлений Панатінаікос, повідомляє Paopantou.gr. Грецький клуб хоче скористатись новим правилом ФІФА стосовно статусу легіонерів в чемпіонаті України.

Нагадаємо, що другу частину минулого сезону Вербіч провів у Легії на правах короткострокової оренди.

Контракт словенця із Динамо розрахований до 31 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Вербіч та ще один легіонер Динамо повернуться до команди.