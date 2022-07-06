Футболіст Динамо зацікавив одного з місцевих грандів.
бен'ямін вербіч, фото paopantou.gr
06 липня 2022, 17:05
Атакувальний півзахисник київського Динамо Бен'ямін Вербіч може залиши столичний клуб.
В послугах 28-річного словенця зацікавлений Панатінаікос, повідомляє Paopantou.gr. Грецький клуб хоче скористатись новим правилом ФІФА стосовно статусу легіонерів в чемпіонаті України.
Нагадаємо, що другу частину минулого сезону Вербіч провів у Легії на правах короткострокової оренди.
Контракт словенця із Динамо розрахований до 31 грудня 2022 року.
Раніше повідомлялось, що Вербіч та ще один легіонер Динамо повернуться до команди.