Команда ван Леувена проводить збори у Польщі.
ФОТО ФК ЗОРЯ
06 липня 2022, 18:55
Луганська Зоря продовжує готуватись до нового сезону УПЛ та кваліфікації Ліги конференцій у передмісті Варшави.
Як повідомляє пре-служба "мужиків", команда зіграє товариську зустріч проти 15-разового чемпіона Польщі Легії.
Поєдинок назначений на п'ятницю, восьмого липня і пройде на стадіоні Війська Польського о 19:00 за київським часом.
Відзначимо, що дана гра стане першою на чолі головного тренера Зорі Патріка ван Леувена та його тренерського штабу. В складі Легії грають й два єкс-гравці Зорі Джоель Абу Хана та Ігор Харатін.
Раніше повідомлялось, що екс-гравець Евертона та колишній захисник Шахтаря увійшли у тренерський штаб Зорі.