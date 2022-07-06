Украина

Команда ван Леувена проводить збори у Польщі.

Луганська Зоря продовжує готуватись до нового сезону УПЛ та кваліфікації Ліги конференцій у передмісті Варшави.

Як повідомляє пре-служба "мужиків", команда зіграє товариську зустріч проти 15-разового чемпіона Польщі Легії.

Поєдинок назначений на п'ятницю, восьмого липня і пройде на стадіоні Війська Польського о 19:00 за київським часом.

Відзначимо, що дана гра стане першою на чолі головного тренера Зорі Патріка ван Леувена та його тренерського штабу. В складі Легії грають й два єкс-гравці Зорі Джоель Абу Хана та Ігор Харатін.

Раніше повідомлялось, що екс-гравець Евертона та колишній захисник Шахтаря увійшли у тренерський штаб Зорі.