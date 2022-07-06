Воротар криворізького клубу прокоментував останні події в команді.
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06 липня 2022, 20:18
Воротар Кривбаса Богдан Сарнавський висловився після підписання повноцінного контракту із клубом.
Окрім того, футболіст прокоментував останні події в команді, в тому числі й призначення Юрія Вернидуба головним тренером команди.
"В Кривбасі мене все влаштовує. Тут є всі необхідні умови для професійного розвитку. Є прекрасний тренер воротарів, який завжди допоможе. Тим паче, що Кривбас очолив такий амбітний тренер, як Юрій Вернидуб. Від цього призначення команда тільки виграє.
У нас свій острівець, як то кажуть. Тренер воротарів не змінився, тому працюємо за планом, без змін. Готуємось до серйозного сезону й будемо радувати наших вболівальників у цей важкий для України час. З мого боку, це гра "на нуль".
В нашій роботі конкуренція тільки допомагає. Тим вище клас твого партнера, ти більше в тебе стимул розвиватись.
Не бачу проблеми в тому, що легіонери залишають українські клуби. Окрім грандів, вони не грали великої ролі в нашому футболі", — розповів Сарнавський клубній прес-службі.
Відзначимо, що після призначення Вернидуба команду підсилили два гравці Зорі.