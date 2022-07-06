Украина

Воротар криворізького клубу прокоментував останні події в команді.

Воротар Кривбаса Богдан Сарнавський висловився після підписання повноцінного контракту із клубом.

Окрім того, футболіст прокоментував останні події в команді, в тому числі й призначення Юрія Вернидуба головним тренером команди.

"В Кривбасі мене все влаштовує. Тут є всі необхідні умови для професійного розвитку. Є прекрасний тренер воротарів, який завжди допоможе. Тим паче, що Кривбас очолив такий амбітний тренер, як Юрій Вернидуб. Від цього призначення команда тільки виграє.

У нас свій острівець, як то кажуть. Тренер воротарів не змінився, тому працюємо за планом, без змін. Готуємось до серйозного сезону й будемо радувати наших вболівальників у цей важкий для України час. З мого боку, це гра "на нуль".

В нашій роботі конкуренція тільки допомагає. Тим вище клас твого партнера, ти більше в тебе стимул розвиватись.

Не бачу проблеми в тому, що легіонери залишають українські клуби. Окрім грандів, вони не грали великої ролі в нашому футболі", — розповів Сарнавський клубній прес-службі.

Відзначимо, що після призначення Вернидуба команду підсилили два гравці Зорі.