Украина

Сторони припинили співпрацю через війну в Україні.

Роберто Де Дзербі більше не є головним тренером донецького Шахтаря.

Сторони домовились про розірвання контракту за згодою сторін, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Італійський фахівець залишає "гірників" через війну в Україні, яку розв'язала Росія.

Нагадаємо, що Де Дзербі очолив Шахтар влітку 2021 року. За цей час український клуб зіграв 30 матчів під керівництвом італійця, в яких набирав в середньому 2,17 очки за матч.

Раніше стало відомо, яке рішення фахівець прийняв стосовно свого майбутнього.