Команда Юрія Гури готується до чемпіонату.
ФОТО ФК Олександрія
07 липня 2022, 00:15
Олександрія продовжує готуватись до першої половини сезону-2022/23 української Прем'єр-ліги.
У рамках товариського поєдинку Олександрія несподівано програла представнику Другої Ліги СК Полтава.
Матч відбувся на КСК Ніка і завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. За команду Юрія Гури єдиним голом відзначився Андрій Цуріков.
Раніше повідомлялось, що олександрійці домовилися про підписання контракту з вихованцем Динамо Київ.