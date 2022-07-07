Украина

Команда Юрія Гури готується до чемпіонату.

Олександрія продовжує готуватись до першої половини сезону-2022/23 української Прем'єр-ліги.

У рамках товариського поєдинку Олександрія несподівано програла представнику Другої Ліги СК Полтава.

Матч відбувся на КСК Ніка і завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. За команду Юрія Гури єдиним голом відзначився Андрій Цуріков.

Раніше повідомлялось, що олександрійці домовилися про підписання контракту з вихованцем Динамо Київ.