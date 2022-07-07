Віталій Миколенко зустрінеться із колишніми партнерами по команді.
динамо київ
07 липня 2022, 10:10
Київське Динамо проведе благодійний матч із Евертоном, за який виступає екс-футболіст столичного клубу Віталій Миколенко.
Усі зібрані кошти підуть на допомогу Україні, повідомляє The Bobble. Товариська зустріч відбудеться у п'ятницю, 29 липня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Відзначимо, що поєдинок відбудеться через два дні після матчу-відповіді проти Фенербахче в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялось, що Динамо проведе товариський матч із Антверпеном.