Украина

Віталій Миколенко зустрінеться із колишніми партнерами по команді.

Київське Динамо проведе благодійний матч із Евертоном, за який виступає екс-футболіст столичного клубу Віталій Миколенко.

Усі зібрані кошти підуть на допомогу Україні, повідомляє The Bobble. Товариська зустріч відбудеться у п'ятницю, 29 липня, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що поєдинок відбудеться через два дні після матчу-відповіді проти Фенербахче в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Динамо проведе товариський матч із Антверпеном.