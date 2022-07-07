Украина

Наставник упевнений у перемозі України у війні проти РФ.

Головний тренер Львова Олег Дулуб прокоментував рішення щодо старту нового сезону в українському футболі.

"На перших зборах сказав, що все буде добре, перемога буде за нами. Тепер ми повинні грати для тих солдатів, які в окопах, щоб тішити їх.

Війна змушує переглянути твоє ставлення до життя. Ті речі, які здавалися важливими, то зараз вони не такі важливі. Сказав футболістам цінувати один одного, спілкуватися і розпочинаємо підготовку", — наводить слова Дулуба ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, минулий сезон було завершено достроково через вторгнення російських військ на територію України.