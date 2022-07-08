Украина

Харківський клуб продовжує трансферну кампанію.

Харківський Металіст, який наразі знаходиться на зборах у Туреччині, підписав контракти із трьома футболістами.

Новачками клубу стали Дмитро Коркішко, Руслан Бабенко та Данило Книш.

Данило Книш підписав контракт строком на два роки. Що стосується колишнього футболіста Динамо та Чорноморця Дмитра Коркішко, то його угода розрахована на один рік.

Те саме стосується й екс-футболіста Зорі Руслана Бабенка — контракт розрахований до літа 2023 року.

Також харків'яни оголосили про продовження контрактів із Віталієм Фєдорівим та Володимиром Шопіним на один сезон.

Раніше віце-президент Металіста Євген Красніков підтвердив факт своїй переговорів із Дніпром-1.