Футболіст знаходиться на перегляді у луганському клубі.
В'ЯЧЕСЛАВ ЧУРКО, ФОТО ЄВГЕН МУЗИКА
08 липня 2022, 19:05
Луганська Зоря під керівництвом нового тренера Патріка ван Леувена готується до єврокубків та чемпіонату України.
Клуб сьогодні, 8 липня, грає товариський матч проти польської Легії. На Football.ua можна дивитись онлайн-трансляцію.
У стартовому складі на поєдинок вийшов потенційний новачок клубу В'ячеслав Чурко. Гравець, вірогідно, на перегляді, адже офіційно про його перехід ще не повідомлялось.
Нагадаємо, що Чурко — вихованець донецького Шахтаря. В Україні він також виступав за Маріуполь, Металіст та Колос. Також він грав за італійський Фрозіноне, угорську Академію Пушкаша, а останнім часом захищав кольори Мезекевешда з Угорщини.