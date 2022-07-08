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Футболіст знаходиться на перегляді у луганському клубі.

Луганська Зоря під керівництвом нового тренера Патріка ван Леувена готується до єврокубків та чемпіонату України.

Клуб сьогодні, 8 липня, грає товариський матч проти польської Легії. На Football.ua можна дивитись онлайн-трансляцію.

У стартовому складі на поєдинок вийшов потенційний новачок клубу В'ячеслав Чурко. Гравець, вірогідно, на перегляді, адже офіційно про його перехід ще не повідомлялось.

Нагадаємо, що Чурко — вихованець донецького Шахтаря. В Україні він також виступав за Маріуполь, Металіст та Колос. Також він грав за італійський Фрозіноне, угорську Академію Пушкаша, а останнім часом захищав кольори Мезекевешда з Угорщини.