Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо продовжує цикл підготовки до нового сезону, і разом із тим розширює перелік благодійних матчів у рамках європейського турне, за підсумками якого зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

П’ятим суперником "біло-синіх" стане швейцарська команда Люцерн, проти якої Динамо зіграє сьогодні, 9 липня, о 19:00 за київським часом. Гра відбудеться на стадіоні Герзагу місті Еммен.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Нагадаємо, у своєму попередньому матчі на зборах команда Мірчі Луческу здобула розписала мирову зі швейцарським Янг Бойз.