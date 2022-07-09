До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".
фото ФК Динамо Київ
09 липня 2022, 07:50
Київське Динамо продовжує цикл підготовки до нового сезону, і разом із тим розширює перелік благодійних матчів у рамках європейського турне, за підсумками якого зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.
П’ятим суперником "біло-синіх" стане швейцарська команда Люцерн, проти якої Динамо зіграє сьогодні, 9 липня, о 19:00 за київським часом. Гра відбудеться на стадіоні Герзагу місті Еммен.
На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.
Нагадаємо, у своєму попередньому матчі на зборах команда Мірчі Луческу здобула розписала мирову зі швейцарським Янг Бойз.