Фахівець прокоментував свій перший матч на чолі Зорі.
Патрік ван Леувен, скріншот, ФК Зоря
09 липня 2022, 11:25
Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен висловився щодо товариського поєдинку проти Легії, який закінчився не на користь його команди (1:2).
"Я задоволений грою. Всі футболісти, які приймали участь у грі, проявили себе. Ми тренуємось лише один тиждень. Робили фокус на ігровий план, фізичне навантаження.
Грали на тому рівні, на якому могли при підготовці лише в один тиждень. Вважали, що буде набагато тяжче. Легія — гідний суперник.
Футболісти вже розуміють мене краще. Ми вже бачимо, над чим будемо працювати наступні тижні. Хлопці довго не грали у футбол.
Було багато фанатів з України, тому гравці отримали задоволення від підтримки. Така атмосфера — шикарна для контрольних матчей", — розповів ван Леувен.
Відео голів та огляд матчу Легія — Зоря можна дивитись на Football.ua.