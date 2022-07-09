Украина

Фахівець прокоментував свій перший матч на чолі Зорі.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен висловився щодо товариського поєдинку проти Легії, який закінчився не на користь його команди (1:2).

"Я задоволений грою. Всі футболісти, які приймали участь у грі, проявили себе. Ми тренуємось лише один тиждень. Робили фокус на ігровий план, фізичне навантаження.

Грали на тому рівні, на якому могли при підготовці лише в один тиждень. Вважали, що буде набагато тяжче. Легія — гідний суперник.

Футболісти вже розуміють мене краще. Ми вже бачимо, над чим будемо працювати наступні тижні. Хлопці довго не грали у футбол.

Було багато фанатів з України, тому гравці отримали задоволення від підтримки. Така атмосфера — шикарна для контрольних матчей", — розповів ван Леувен.

Відео голів та огляд матчу Легія — Зоря можна дивитись на Football.ua.