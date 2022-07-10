Украина

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

Напередодні київське Динамо відіграло черговий товариський поєдинок у рамках літніх підготовчих зборів у Швейцарії, суперником за яким для команди Мірчі Луческу став іще один місцевий колектив — Люцерн.

Ще під час першого тайму "біло-синім" удалось оформити впевнену перевагу за рахунком на табло за допомогою влучних пострілів Віктора Циганкова та Беньямина Вербича.

Утім, уже після перерви, кияни мали не таку вдачу — суперники відіграли один гол під завісу гри, тож у кінцівці існувала певна напруга.

Огляд матчу:

Люцерн — Динамо Київ 1:2

Голи: Еміні, 81 — Циганков, 16 (пен.), Вербич, 24

Люцен (стартовий склад): Мюллер — Кампо, Фридек, Белоко, Ардаїс, Дорн, Абубакар, Алабі, Джашарі, Бурш (к), Жакес.

Динамо Київ: Бущан (Нещерет, 76) — Кендзьора (Караваєв, 72), Попов (Сирота, 76), Забарний (Боль, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук (Андрієвський, 80), Шапаренко (Шепелєв, 72), Буяльський (Гармаш, 80), Вербич (Ванат, 72), Циганков (Антюх, 80) — Бєсєдін.

Попередження: Ндіайє, 65 — Вербич, 50.