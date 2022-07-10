Украина

Володимир Шаран продовжує переглядати багатьох гравців, використовуючи у грі два склади.

Минай продовжує підготовку до нового сезону в українській Прем'єр-лізі на своїй клубній базі.

Учора команда Володимира Шарана провела другий контрольний матч, у якому обіграла Севлюш із Виноградово з рахунком 4:0.

Усі чотири м'ячі закарпатська команда забила у другому таймі, а їх авторами стали Твердохліб, Антон Байдал, Олег Горін та Ельдар Кулієв.

Наступний контрольний матч Минай проведе проти ще однієї команди УПЛ – Львова. Гра відбудеться 16 липня.

Минай – Севлюш 4:0

Голи: Трвердохліб, 48, Байдал, 63, Горін, 76, Кулієв, 82.