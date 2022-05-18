Украина

Валерій Пересоляк розповів про проведення УПЛ за межами України.

Президент Миная Валерій Пересоляк прокоментував можливе проведення української Прем'єр-ліги за межами нашої країни, яка протистоїть військовій агресії з боку Росії.

"Обговорюється рішення, щоб чемпіонат провести у короткостроковому форматі в Туреччині. Першу частину його провести, як я розумію, у вересні та жовтні. Павелко також бачить саме такий формат турніру, щоб зберегти український футбол та щоб гравці продовжували розвиватись. Перше коло – вересень та жовтень, друге коло — навесні.

Ідея мені подобається, але й виходу іншого нема. Звичайно, хочеться, щоб футбол проходив за місцем розташування команд. Це сумно, що чемпіонат пройде не в Україні, але для збереження футболу його потрібно проводити. Інакше ми розвалимо всю футбольну систему України", – наводить слова Пересоляка ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, через початок повномасштабної війни чемпіонат України в сезоні-2021/22 було завершено достроково.