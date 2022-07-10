Украина

Ярослав Мартинюк продовжить кар'єру у харківському клубі.

Металіст 1925 року на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Ярослава Мартинюка, права на якого раніше належали львівському Руху.

Деталі особистої угоди наразі не розголошуються, а сам трансфер відбувся на правах вільного агента.

В новому клубі колишній капітан Руха буде виступати під восьмим номером.

Минулого сезону Ярослав Мартинюк провів 15 поєдинків, у яких він забив один гол та заробив три попередження.