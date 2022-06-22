Англия

Наразі 32-річний українець перебуває у статусі вільного агента.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного українця зацікавлений Фулгем, який готовий запропонувати футболістові контракт на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, наразі Андрій перебуває у статусі вільного агента, оскільки у нього закінчився контракт із Вест Гемом.

Минулого сезону Ярмоленко провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.

Також зазначимо, що Фулгем за підсумками минулої кампанії піднявся до АПЛ, посівши перше місце у Чемпіоншипі.

Раніше повідомлялося, що агенти запропонували Ярмоленка клубам МЛС.