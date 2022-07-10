Украина

"Гірники" хочуть укріпити середню ланку напередодні старту Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар продовжує шукати підсилення составу на тлі відходу легіонерів з команди серед українських футболістів.

Так, "гірники" зацікавились можливістю повернення до свого стану хавбека Аталанти Віктора Коваленка, повідомляє Il Giorno. Боси Шахтаря хочуть укріпити склад напередодні старту Ліги чемпіонів, щоб достойно виступити в кваліфікації турніру.

Допомогти цьому трансферу можуть добрі стосунки між Шахтарем та Аталантою, які склались якраз під-час трансферу Коваленка.

Минулий сезон півзахисник провів в оренді у Спеції і в 27 матчах забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Спеція хоче ще раз орендувати футболіста.