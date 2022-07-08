Италия

Український хавбек може отримати ще один шанс закріпитись в Італії.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко може продовжити свою кар'єру у складі Спеції. Про це повідомляє CalcioSpezia з посиланням на La Nazione.

За інформацією джерела, Спеція має намір вдруге орендувати 26-річного українця.

Зазначається, що у послугах футболіста зацікавлений новий наставник клубу Лука Готті, а виконавчий директор "орлят" Ріккардо Печіні вже провів переговори з Аталантою.

Крім цього, Спеція зараз веде переговори з Торіно про продаж свого капітана Джуліо Маджоре, який вважався головним конкурентом українця.

Минулого сезону Коваленко провів 26 матчів у складі Спеції на правах оренди, в яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.