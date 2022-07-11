Украина

Українець бачить себе лише у Європі.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, незважаючи на запрошення від донецького Шахтаря, не хоче повертатись.

Як стало відомо Calcio Spezia, у планах футболіста повернутись назад у Спецію, де він провів минулий сезон на правах оренди.

Мова йде про ще одну оренду українця на сезон-2022/23. Перемовини між клубами наразі тривають.

Нагадаємо, що у сезоні-2021/22 на рахунку Коваленка один гол та чотири гольових передачі за "орлят".

Контракт з Аталантою в українського півзахисника триває до літа 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.