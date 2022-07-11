Украина

День співпадає з днем державного прапору.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт розповів, коли розпочнеться наступний розіграш чемпіонату країни з футболу.

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора.

Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану. Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки.