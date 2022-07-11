День співпадає з днем державного прапору.
Циганков - Корнієнко, фото Динамо
11 липня 2022, 18:32
Міністр спорту України Вадим Гутцайт розповів, коли розпочнеться наступний розіграш чемпіонату країни з футболу.
"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора.
Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану. Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки.
Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті.Постійно доводимо, українці — нація переможців!", — написав Гутцайт у своєму Facebook-аккаунті.