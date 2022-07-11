Украина 11 липня 2022, 14:34 Літнє міжсезоння-2022: розклад та результати товариських матчів клубів УПЛ Football.ua представляє вашій увазі розклад контрольних поєдинків клубів УПЛ у рамках підготовки до сезону-2022/23. ФК Динамо Київ 11 липня 2022, 14:34 Незважаючи на військове вторгнення Росії на територію України, український футбол продовжує жити. Більше того, команди УПЛ вже активно готуються до старту нового сезону, який орієнтовно має стартувати 23 серпня. Football.ua представляє вашому увазі розклад контрольних поєдинків клубів УПЛ у рамках підготовки до сезону-2022/23. Клуб Верес 13.07.22 Верес — Львів U-19 21.07.22 Верес — Карпати 24.07.22 Верес — Львів 29.07.22 Верес — Минай 6.08.22 Верес — Колос 9.08.22 Верес — ЛНЗ 13.08.22 Верес — Рух Ворскла 23.06.22 Ворскла — Гірник-Спорт 4:0 28.06.22 Ворскла — Полтава 1:0 6.07.22 Ворскла — Гурнік (Польща) 1:2 9.07.22 Ворскла — Радомяк (Польща) 1:2 9.07.22 Ворскла — Радомяк (Польща) 2:1 Динамо Київ 26.02.22 Динамо — Івердон-Спорт (Швейцарія) 1:1 29.06.22 Динамо — Лозанна (Швейцарія) 0:2 2.07.22 Динамо — Сьон (Швейцарія) 1:0 5.07.22 Динамо — Янг Бойз (Швейцарія) 0:0 6.07.22 Динамо — Сьон-2 (Швейцарія) 6:1 9.07.22 Динамо — Люцерн (Швейцарія) 2:1 12.07.22 Динамо — Ліон (Франція) 12.07.22 Динамо — Ліон (Франція) 15.07.22 Динамо — Антверпен (Бельгія) 29.07.22 Динамо — Евертон (Англія) Дніпро-1 8.07.22 Дніпро-1 — Чарда (Словенія) 14:0 14.07.22 Дніпро-1 — Аріс (Кіпр) 21.07.22 Дніпро-1 — Бейтар (Ізраїль) 22.07.22 Дніпро-1 — Аль-Наср (Саудівська Аравія) Зоря 8.07.22 Зоря — Легія (Польща) 1:2 13.07.22 Зоря — Легіоновія (Польща) Інгулець 7.07.22 Інгулець — Кремінь 4:1 17.07.22 Інгулець — Кривбас Колос 7.07.22 Колос — Полісся 3:1 8.07.22 Колос — Нива 1:0 6.08.22 Колос — Верес Кривбас 12.07.22 Кривбас — Олександрія 17.07.22 Кривбас — Інгулець Львів 16.07.22 Львів — Минай 24.07.22 Львів — Верес Металіст 25.06.22 Металіст — Ботєв (Болгарія) 1:2 1.07.22 Металіст — Істанбул Башакшехір (Туреччина) 0:3 7.07.22 Металіст — Антальяспор (Туреччина) 1:0 Металіст 1925 Минай 26.02.22 Минай — Васт 3:1 3.07.22 Минай — Локомотив 6:0 9.07.22 Минай — Севлюш 4:0 16.07.22 Минай — Львів 29.07.22 Минай — Верес Олександрія 25.06.22 Олександрія — Кремінь 3:0 6.07.22 Олександрія — Полтава 1:2 12.07.22 Олександрія — Кривбас Рух 26.02.22 Рух — Прикарпаття U-19 3:0 26.02.22 Рух — Прикарпаття ЗСУ 1:2 9.07.22 Рух — Ягеллонія (Польща) 2:1 13.08.22 Рух — Верес Чорноморець 29.06.22 Чорноморець — Балкани 3:1 6.07.22 Чорноморець — Чорноморець U-19 7:1 9.07.22 Чорноморець — Зімбру (Молдова) 3:0 Шахтар 26.07.22 Шахтар — Аякс (Нідерланди) Команди Верес Ворскла Динамо Київ Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Кривбас Львів Металіст Металіст 1925 Минай Олександрія Рух Чорноморець Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте