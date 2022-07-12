Украина

Одесити посилили воротарську позицію.

Чорноморець продовжує активно поводитися на трансферному ринку цього літа з метою комплектації складу.

Як повідомляє офіційний Telegram-аккаунт одеситів, клуб підписав контракт із голкіпером Дмитром Непогодовим.

Минулого сезону футболіст відіграв шість матчів на клубному рівні за Тобол, а нещодавно став вільним агентом.

Нагадаємо, що раніше Чорноморець оголосив про підписання трьох виконавців та не зупинився на цьому.