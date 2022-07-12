Одесити посилили воротарську позицію.
Дмитро Непогодов, фото Чорноморець
12 липня 2022, 20:22
Чорноморець продовжує активно поводитися на трансферному ринку цього літа з метою комплектації складу.
Як повідомляє офіційний Telegram-аккаунт одеситів, клуб підписав контракт із голкіпером Дмитром Непогодовим.
Минулого сезону футболіст відіграв шість матчів на клубному рівні за Тобол, а нещодавно став вільним агентом.
Нагадаємо, що раніше Чорноморець оголосив про підписання трьох виконавців та не зупинився на цьому.