Украина

Одесити продовжують комплектацію складу.

Одеський Чорноморець продовжує літню трансферну кампанію.

Так, "моряки" оголосили про підписання одразу трьох футболістів.

"Максим Єрмоленко, Ілля Гаджук та Іван Литвиненко стають "одеситами" на найближчий час.

На них чекають південне сонце, щира підтримка вболівальників Чорноморця та пекельна робота під керівництвом тренерського штабу", — наголошує заява на офіційному телеграм-каналі Чорноморця.

Не зазначається, на який строк підписані угоди.

Раніше Чорноморець оголосив про продовження контракту із Кравченком.