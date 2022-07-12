Кияни проводять товариський поєдинок.
Беньямін Вербіч, фото Динамо
12 липня 2022, 22:05
Динамо Київ у рамках благодійного матчу грає проти французького Ліону.
Мірча Луческу довірив місце у стартовому складі Віктору Циганкову, Беньяміну Вербічу та Артему Бесєдіну.
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербич – Бєсєдін
Зазначимо, що у стартовому складі Ліона, у свою чергу, зіграє півзахисник Шахтаря Тете.
У першій зустрічі між цими командами Динамо Київ відсвяткувало перемогу з рахунком 3:1.
Нагадаємо, що ви можете стежити за відео онлайн-трансляцією зустрічі на нашому сайті.