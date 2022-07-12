Украина

Кияни проводять товариський поєдинок.

Динамо Київ у рамках благодійного матчу грає проти французького Ліону.

Мірча Луческу довірив місце у стартовому складі Віктору Циганкову, Беньяміну Вербічу та Артему Бесєдіну.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербич – Бєсєдін

Зазначимо, що у стартовому складі Ліона, у свою чергу, зіграє півзахисник Шахтаря Тете.

У першій зустрічі між цими командами Динамо Київ відсвяткувало перемогу з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що ви можете стежити за відео онлайн-трансляцією зустрічі на нашому сайті.