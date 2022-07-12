Украина

Бразилець продовжить кар'єру на Батьківщині.

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Маркіньос Сіпріано став гравцем Крузейро.

Футболіст підписав орендну угоду строком на один рік. Відзначимо, що контракт бразильця із "гірниками" розрахований до літа 2023 року.

Минулий сезон Сіпріано провів у швейцарському Сьоні, але клуб прийняв рішення не викупати контракт футболіста. За 32 матчі у складі команди бразилець зміг віддати дві гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Сіпріано цікавив Брентфорд, Герту та Андерлехт.