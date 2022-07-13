Хавбек став повноцінним гравцем іспанського клубу.
Тоні Вільєна, Getty Images
13 липня 2022, 20:42
Еспаньйол на своєму офіційному сайті повідомив про придбання півзахисника Тоні Вільєни.
Контракт з 27-річним нідерландським універсальним хавбеком підписаний на чотири роки — до літа 2026.
Як повідомляє портал Transfermarkt, Еспаньйол заплатив клубу з країни-окупантки Краснодар 2,5 мільйони євро.
На рахунку Вільєни 17 матчів у минулому сезоні за команду з Барселони, де він грав на правах оренди. Він забив один гол.