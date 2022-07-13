Фахівець подивився за підготовкою команди до сезону.
Фото Металіст 1925
13 липня 2022, 22:24
Харківський Металіст 1925 продовжує готуватись до нового сезону української Прем'єр-ліги.
Команда під керівництвом Валерія Кривенцова тренується на Київщині. У гості до них завітав головний тренер збірної України Олександр Петраков.
Прес-служба клубу відзначає, що до тренувань вже приєднався Андрій Ременюк, який пропустив перший тиждень зборів через застуду.
Нагадаємо, що сезон-2022/23 УПЛ стартує 23 серпня — у День Державного прапора України.