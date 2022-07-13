Украина

Фахівець подивився за підготовкою команди до сезону.

Харківський Металіст 1925 продовжує готуватись до нового сезону української Прем'єр-ліги.

Команда під керівництвом Валерія Кривенцова тренується на Київщині. У гості до них завітав головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Прес-служба клубу відзначає, що до тренувань вже приєднався Андрій Ременюк, який пропустив перший тиждень зборів через застуду.

Нагадаємо, що сезон-2022/23 УПЛ стартує 23 серпня — у День Державного прапора України.