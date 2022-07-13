Украина

Кияни продали гравця ще у 2020 році.

Ще два роки тому, у 2020, київське Динамо продало вінгера Дерліса Гонсалеса у Парагвайську Олімпію.

Ціна за гравця, за версією портала Transfermarkt, була приблизно 4,5 мільйони євро. Але Олімпія не змогла її сплатити одразу.

Кияни протягом певного часу вже судяться з представником чемпіонату Парагваю, але тільки зараз зможуть отримати борг.

Справа у тому, що Олімпія може продати вінгера у Лібертад. Якщо трансфер все ж відбудеться, то кияни отримають гроші. Про це повідомляє Сronica.

Олімпія, у свою чергу, зможе звернутись до ФІФА з проханням зняти трансферний бан, який на клуб наклали як раз після несплати по боргам за перехід Гонсалеса.