Украина

Олександр Призетко не маєнеобхідної тренерської ліцензії.

Харківський Металіст залишився без головного тренера після того, як Олександр Кучер пішов до Дніпра-1.

Олександр Призетко був оголошений новим головним тренером команди, однак тепер ім'я керманича харків'ян змінилось.

Виконуючим обов'язки головного тренера став Олег Ратій. Це пов'язано із тим, що Призетко не має необхідної тренерської ліцензії від УЄФА.

Спортивним директором Металіста став Василь Кобін.

Нагадаємо, раніше президент харківського клубу Олександр Ярославський провів онлайн-зустріч із менеджментом та командою.