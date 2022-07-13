Украина

Президент харків'ян знову вийшов у публічну площину.

Як повідомляє офіційний сайт харківського Металіста, сьогодні, 13 липня, президент клубу Олександр Ярославський провів онлайн-зустріч із менеджментом "жовто-синіх", Академією футболку (ДЮСШ), тренерським штабом і командою. Напередодні Ярославський повернувся до України.

Головний тренер команди Олександр Кучер переходить до Дніпра-1. Компенсація, яку сплатить Дніпро-1, буде спрямована на розвиток Металіста.

Кілька гравців Металіста точно вирушать за своїм тренером. Не виключено, що серед них будуть і легіонери.

Вихованці Академії будуть тренуватися в Ужгороді. За словами офіційного сайту харків'ян, насамкінець конференції Ярославський запевнив клуб у фінансуванні.

Що цікаво, відхід до дніпровського клубу віце-президента слобожанців Євгенія Краснікова у новині не підтверджується.

Раніше з'являлася інформація, що Ярославський "послав як подалі" волонтерів на заклик допомогти армії.