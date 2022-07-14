Украина

Серед асистентів хорвата є і його давні колеги по Дніпру-1.

Новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч в інтерв'ю клубному сайту гірників розповів, хто увійде до його штабу.

"У мене в тренерському штабі двоє іспанців – це тренер воротарів Франциско Галан з Атлетіко (Мадрид) і Даніель Де Кастро, який є першим асистентом та фітнес-тренером. А також є троє українців, які вже працювали зі мною у Дніпрі-1 – Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик. Це мої люди, які дуже лояльні до мене, ми вже знаємо один одного та розуміємо все, що слід робити" — підсумував 48-річний спеціаліст.

Нагадаємо, що одразу після призначення на нову посаду Йовічевіч виголосив перед гравцями Шахтаря мотиваційну промову.