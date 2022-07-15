Украина

Футболіст Чорноморця прокоментував своє повернення до лав одеситів.

Захисник Чорноморця та збірної Канади Манджрекар Джеймс прокоментував своє повернення до України на тлі війни.

Футболіст заявив, що дуже хотів грати за одеситів, не зважаючи на вмовляння рідних.

"Це було нелегке рішення, тому що моя сім’я була стурбована ситуацією в Україні. Але щодо мене, я дуже хотів повернутись, тому вони підтримали мене.

Мене дуже добре прийняли у команді. Я спілкуюсь з усіма, всі хлопці відкриті та доброзичливі. Все йде чудово", — розповів Манджрекар клубній прес-службі.

Відзначимо, що раніше канадець підписав новий контракт із Чорноморцем.