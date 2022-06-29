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Манджрекар Джеймс продовжить кар'єру в Україні.

Захисник збірної Канади Манджрекар Джеймс підписав новий контракт із Чорноморцем. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Примітно, що вчора "моряки" оголосили про те, що вимушено розірвали контракти з 12 гравцями, у тому числі з 28-річним канадцем.

Тепер же футболіст підписав новий контракт із одеським клубом. Деталі угоди не розголошуються.

"Джеймс підписав свій перший контракт з Чорноморцем у лютому. Це був контракт на оренду, який дуже скоро довелось припинити у зв’язку з війною.

Джеймс повернувся до датського Вайле, з яким в нього були основні контрактні зобов’язання. Але так сумував за Чорноморцем, що всупереч здоровому глузду, попрощався з безпечною Європою та повернувся до України.

Що це, як не сталеві… нерви та справжня підтримка команди у непрості часи? Так що давайте знову привітаємо цього відважного канадця, чий зріст понад 190 см та широкі плечі можуть стати непрохідною захисною стіною нашої команди", - сказано у заяві клубу.

Минулого сезону Джеймс провів 16 матчів у складі датського клубу Вайле.