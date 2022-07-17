Украина

Футболіст долучився до зборів одеситів.

Одеський Чорноморець продовжує готуватись до нового сезону УПЛ у Молдові під керівництвом Романа Григорчука.

16 липня "моряки" провели черговий спаринг проти клубу Дачія Буюкань, у якому здобули перемогу із рахунком 2:0.

У цьому поєдинку взяв участь колишній форвард збірної України та цілого ряду наших клубів Юрій Коломоєць. Він з'явився на полі на 65 хвилині.

Останнім клубом 32-річного нападника був Минай, але через напад країни-терориста РРФ на Україну він не відіграв жодного офіційного матчу.

Також Коломоєць грав у складі Ворскли, Полісся Олександрії та зарубіжних клубів. За збірну Україні він дебютував у 2017 році проти Словаччини (2:1). Ця гра поки перша та остання для нього у футболці національної команди.