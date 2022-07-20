Україна

Футболіст поділився враженнями від переходу.

Новачок донецького Шахтаря хавбек Невен Джурасек прокоментував свій перехід до нового клубу.

"Коли я дізнався про інтерес з боку Шахтаря, я був стурбований та зацікавлений в цьому. Шахтар — це великий клуб. Для мене представляти Шахтар є великим привілеєм. Грати тут — справді чудова можливість.

Я вже грав під керівництвом Ігора Йовічевіча, тому приймав рішення слідувати за ним. Але навіть, якщо його тут не було, я все одно би переїхав у цей сильний клуб.

Я сповідаю той стиль, який і Шахтар — грати багатьма дотиками, передачами та переміщеннями. Думаю, що зможу допомогти Шахтарю та внесу частку в успіх клубу.

З гравцями я познайомився. З деякими ми зустрічалися на полі. Зараз є мовний бар'єр, та щоб з гравцями спілкуватися потрібно вдосконалювати українську мову. Хлопці всі позитивні, команда молода.

Співчуваю всім українцям через війну в нашій країні. Бажаю, щоб війна скоріше закінчилась і все стало на свої місця. Докладу максимум зусиль, щоб допомогти Шахтарю гідно виступати в УПЛ та Лізі чемпіонів", — сказав Джурасек.

Нагадаємо, що контракт із 23-річним хорватським півзахисником розрахований на два роки.