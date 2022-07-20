Україна

Угода з 23-річним хорватом розрахована на два роки.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Невеном Джурасеком.

Угода з 23-річним хорватським хавбеком, який вже добре знайомий українським уболівальникам, розрахована на два роки.

Минулого сезону Джурасек виступав у складі Дніпра-1, а після військового вторгнення Росії на територію України перебрався до складу словенської Олімпії. Сумарно за сезон він відіграв 24 матчі, у яких відзначився трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Шахтар побажав успіхів Динамо у матчі з Фенербахче.