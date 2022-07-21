Україна

Новачок "гірників" поділився емоціями від переходу у рідний клуб.

Новачок донецького Шахтаря Андрій Тотовицький повернувся до рідного клубу, перейшовши у стан "гірників" з Колосу.

Футболіст поділився враженнями від трансферу, назвавши свої цілі у команді.

"Дякую Шахтарю за таку довіру — я повернувся додому. Ані секунди не вагався й одразу дав добро на перехід. Моя ціль — прогресувати та допомагати це робити клубу.

Мотивація грати в Шахтарі — тут годі й казати щось. Хочу закликати вболівальників підтримувати команду у цей нелегкий для нас час", — розповів Тотовицький клубній прес-службі.

29-річний хавбек є вихованцем Шахтаря. У першій команді дебютував у серпні 2016 року, провів 9 матчів, забив 1 м’яч.

Контракт підписано до літа 2025 року.