Новачок "гірників" поділився емоціями від переходу у рідний клуб.
ігор йовічевіч та андрій тотовицький, шахтар донецьк
21 липня 2022, 16:42
Новачок донецького Шахтаря Андрій Тотовицький повернувся до рідного клубу, перейшовши у стан "гірників" з Колосу.
Футболіст поділився враженнями від трансферу, назвавши свої цілі у команді.
"Дякую Шахтарю за таку довіру — я повернувся додому. Ані секунди не вагався й одразу дав добро на перехід. Моя ціль — прогресувати та допомагати це робити клубу.
Мотивація грати в Шахтарі — тут годі й казати щось. Хочу закликати вболівальників підтримувати команду у цей нелегкий для нас час", — розповів Тотовицький клубній прес-службі.
29-річний хавбек є вихованцем Шахтаря. У першій команді дебютував у серпні 2016 року, провів 9 матчів, забив 1 м’яч.
Контракт підписано до літа 2025 року.