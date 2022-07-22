Україна

Новачок Дніпра-1 прокоментував черговий спаринг своєї команди.

Півзахисник СК Дніпро-1 Руслан Бабенко поділився враженнями від приєднання до клубу.

Окрім того, футболіст розповів про взаємодію із новими партнерами по команді.

"Я би не сказав, що мені тяжко грати із такими партнерами по команді, як в Дніпрі-1. Це зовсім інший рівень, тож ніяких проблем. Дійсно, було дуже приємно взаємодіяти із Піхальонком. Він має зовсім інше мислення на полі.

Останній раз я був у цій команді років вісім тому, тож всередині мене творилось щось дивне", — розповів Бабенко клубній прес-службі.

Відзначимо, що не так давно Бабенко підписав однорічний контракт із Металістом.