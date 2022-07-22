Україна

Ужгородці посилили склад захисником та півзахисником.

Ужгородський Минай оголосив про підписання чергових літніх новачків.

Так, гравцями команди стали захисником Вадимом Вітенчуком та хавбеком Русланом Паламарем. Контракти підписані на два та один рік відповідно.

Останнім клубом Вітенчука був Краматорськ, який не зможе прийняти участь в наступному розіграші Першої Ліги через війну.

Що стосується, Паламара, то минулою командою хавбека був Гірник-Спорт з міста Горішні Плавні.

Раніше Минай оголосив про підписання Трубочкіна.