Угода із 29-річним українцем розрахована на один рік.
Іван Трубочкін, ФК Минай
20 липня 2022, 19:32
Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Іваном Трубочкіним.
Угода із 29-річним українцем розрахована на один рік. У новій команді він виступатиме під 3 номером.
Останнім клубом Трубочкіна був донецький Олімпік. Також раніше він виступав за Діназ, Динамо Тбілісі, Чорноморець, київський Арсенал, а перші кроки у футболі робив в академії київського Динамо.
Раніше повідомлялося, що Бандура продовжив контракт з Минаєм.