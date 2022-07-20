Україна

Угода із 29-річним українцем розрахована на один рік.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Іваном Трубочкіним.

Угода із 29-річним українцем розрахована на один рік. У новій команді він виступатиме під 3 номером.

Останнім клубом Трубочкіна був донецький Олімпік. Також раніше він виступав за Діназ, Динамо Тбілісі, Чорноморець, київський Арсенал, а перші кроки у футболі робив в академії київського Динамо.

Раніше повідомлялося, що Бандура продовжив контракт з Минаєм.