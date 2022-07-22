Україна

Пропонуємо вашій увазі склад "гірників".

Шахтар у рамках контрольного поєдинку зіграє проти Фортуни Сітард на зборах. Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевич довірив місце у старті Джурасеку та Вакулі.

Шахтар: Трубін — Конопля, Удод, Бондар, Корнієнко - Степаненко, Джурасек — Вакула, Тотовицький, Криськів - Сікан

Запасні: Шевченко, Пятов, Капінус, Кирюханцев, Стасюк, Савченко, Козік, Мудрик, Судаков, Очеретько, Чех, Топалов, Кащук, Шостак, Кулаков

Нагадаємо, що матч між Шахтарем та Фортуною розпочнеться о 19:30. Слідкуйте за ключовими подіями на нашому сайті.