Україна

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Шахтар у рамках контрольного поєдинку зіграв проти Фортуни Сітард на зборах та зіграв внічию за рахунком 3:3.

Підопічні Ігора Йовічевича пропустили двічі у самому дебюті зустрічі, але змогли відіграти два м'ячі під завісу першого тайму зусиллями Степаненка та Сікана.

У середині другої половини гри "гірники" вийшли вперед завдяки голу Очеретька, але супротивник зрівняв рахунок.

Огляд матчу:

Фортуна С — Шахтар 3:3

Голи: Нослін, 11, 68, Сент'єнс, 14 — Сікан, 36, Степаненко, 45, Очеретько, 63

Шахтар: Трубін — Конопля, Удод, Бондар, Корнієнко - Степаненко, Джурасек — Вакула, Тотовицький, Криськів - Сікан

Запасні: Шевченко, Пятов, Капінус, Кирюханцев, Стасюк, Савченко, Козік, Мудрик, Судаков, Очеретько, Чех, Топалов, Кащук, Шостак, Кулаков