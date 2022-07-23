Україна

До вашої уваги — товариська гра за участі "чорно-білих".

Луганська Зоря під керівництвом Патріка ван Леувена продовжує підготовку до старту нового сезону української Прем'єр-ліги та кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Черговим суперником "чорно-білих" на зборах стане польська Вісла з міста Плоцьк, проти якої луганчани проведуть зустріч сьогодні, 23 липня.

Матч відбудеться о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що кількома днями раніше луганська Зоря в товариській зустрічі впевнено переграла польську Корону Кельці (4:1).