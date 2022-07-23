Україна

Донеччани завітають до легендарного італійського стадіону.

Донецький Шахтар потрохи починає набирати обертів у своїй передсезонній підготовці, і напередодні вже встиг влаштували справжній трилер у контрольному поєдинку проти Фортуни Сітард (3:3).

Певна річ, що на цьому випробування для команди Ігора Йовичевича себе не вичерпують, і вже незабаром "гірникам" доведеться помірятись силами проти новоспеченого володаря трофея Ліги конференцій УЄФА — римської Роми.

Команда Жозе Моуріньо віднайшла в своєму розкладі трохи часу для проведення зустрічі в рамках благодійної кампанії донецького клубу, спрямованої на підтримку біженців із України в наслідок чергового витку агресії.

Матч відбудеться на легендарному італійському стадіоні Стадіо Олімпіко 7 серпня, о 21:45 за київським часом.

Свій найближчий контрольний поєдинок Шахтар проведе проти амстердамського Аяксу 26 липня. Початок о 21:00.