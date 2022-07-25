Україна

Луганчани проведуть матч проти представника Першої ліги.

Луганська Зоря продовжує готуватись до нового сезону УПЛ та кваліфікації Ліги конференцій.

Нещодавно клуб переграв Віслу Плоцьк у товариському матчі. Наступним суперником стане клуб Першої ліги ФК Полісся.

Як повідомляє прес-служба луганського клубу, поєдинок відбудеться 26 липня о 18:00 за київським часом. Гру можна подивитись на YouTube-каналі луганчан.

За повідомленнями прес-служби, це буде останній поєдинок Зорі на зборах. Потім команда буде готуватись до гри у кваліфікації Ліги конференцій проти переможця пари Університатя Крайова — Влазнія.