Криворізький клуб продовжує активну трансферну кампанію.
фото кривбас
26 липня 2022, 17:10
Криворізький Кривбас продовжує одного за одним підписувати новачків, проводячи найактивніше трансферне вікно серед всіх українських клубів.
Так, гравцем команди Вернидуба став колишній воротар Дніпра-1 та Нікополя Дмитро Хома. Контракт підписано на три роки.
Минулого сезону Хома зіграв два матчі за Нікополь, пропустивши у свої ворота два голи.
Відзначимо, що це вже 13-й новачок Кривбасу.
Раніше стан клубу поповнив хавбек Прикарпаття Семотюк.