Україна

Криворізький клуб продовжує активну трансферну кампанію.

Криворізький Кривбас продовжує одного за одним підписувати новачків, проводячи найактивніше трансферне вікно серед всіх українських клубів.

Так, гравцем команди Вернидуба став колишній воротар Дніпра-1 та Нікополя Дмитро Хома. Контракт підписано на три роки.

Минулого сезону Хома зіграв два матчі за Нікополь, пропустивши у свої ворота два голи.

Відзначимо, що це вже 13-й новачок Кривбасу.

Раніше стан клубу поповнив хавбек Прикарпаття Семотюк.