Криворізький Кривбас продовжує одного за одним підписувати новачків, проводячи найактивніше трансферне вікно серед всіх українських клубів.

Так, гравцем команди Вернидуба став колишній воротар Дніпра-1 та Нікополя Дмитро Хома. Контракт підписано на три роки.

Минулого сезону Хома зіграв два матчі за Нікополь, пропустивши у свої ворота два голи.

Відзначимо, що це вже 13-й новачок Кривбасу.

Раніше стан клубу поповнив хавбек Прикарпаття Семотюк.